مادونا لبابا الفاتيكان: "من فضلك اذهب لمساعدة أطفال غزة الأبرياء"

كتب-مصطفى حمزة:

وجهت نجمة البوب الأمريكية مادونا، رسالة إلى بابا الفاتيكان، للتدخل لمساعدة أطفال غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وقامت مادونا، عبر صفحاتها في مواقع فيسبوك وإنستجرام، بنشر رسالتها إلى بابا الفاتيكان، وكتبت: "أيها الأب الروحي، من فضلك اذهب إلى غزة، وأحمل نورك إلى الأطفال، قبل أن يصبح الوقت متأخرا، كأم لا أستطيع مشاهدة معاناتهم".

وتابع: "كل أطفال العالم، هم ينتمون لكل واحد منا، أنت الوحيد منا، الذي لا يمكن منعه من الدخول، نريد أن تكون بوابات المساعدات الإنسانية مفتوحة بالكامل لمساعدة هؤلاء الأطفال الأبرياء، لا يوجد وقت أكثر".

واختتمت مادونا رسالتها قائلة: "من فضلك قل أنك ستذهب".

وأضافت مادونا، تعليق على ندائها، وكتبت: "أفضل هدية أقدمها إلى ابني روكو، في عيد ميلاده، هي المساعدة للمطالبة بالإفراج عن الأطفال الأبرياء الذين تم القبض عليهم في غزة".

ووضعت المطربة، على صفحتها في موقع فيسبوك، روابط لتقديم التبرعات إلى أطفال غزة، وعلقت :"لا أوجه أصابع الاتهام، أو أضع اللوم أو انحاز إلى جانب. الجميع يعاني، أحاول فقط أن أفعل ما بوسعي لمنع هؤلاء الأطفال من الموت جوعاً".