بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت نانسي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في دقائق معدودة، سنضع المسرح على النار".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال وطاقة الأنوثة، حلوة، جميلة، أحلى نانسي".

يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 11" وتضمن: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".