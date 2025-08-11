إعلان

بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم والجمهور يغازلها (صور)

01:38 م الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 1 صورة
كتب- هاني صابر:

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت نانسي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في دقائق معدودة، سنضع المسرح على النار".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال وطاقة الأنوثة، حلوة، جميلة، أحلى نانسي".

يذكر أن، نانسي عجرم طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 11" وتضمن: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

نانسي عجرم إطلالة جريئة فستان قصير،
