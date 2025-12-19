إعلان

مقتل 4 أشخاص في هجوم على قاعدة عسكرية كولومبية

كتب : مصراوي

10:19 ص 19/12/2025

الجيش الكولومبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


بوينس آيريس- (د ب أ)

ذكر الجيش الكولومبي أن أربعة جنود على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على قاعدة عسكرية في كولومبيا.

وأعلنت الحكومة الإقليمية لمقاطعة سيزار الشمالية الشرقية عن وقوع 32 إصابة.

وقال قائد الجيش الوطني الكولومبي، لويس إيميليو كاردوزو على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، أمس الخميس إن جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة اليسارية، مسؤولة عن الهجوم، الذي تم تنفيذه بعبوات ناسفة في بلدية أجواتشيكا.

وتضم المنظمة الماركسية اللينينية المسلحة حوالي 5000 مقاتل وهي متورطة في عمليات خطف واتجار في المخدرات وابتزاز.

وكانت الجماعة قد حاربت الدولة سابقا، لكنها تطورت بشكل متزايد لتصبح منظمة إجرامية تقليدية.

وكانت كولومبيا قد عانت من حرب أهلية استمرت 52 عاما بين متمردين يساريين وجماعات يمينية شبه عسكرية وجيش البلاد والتي أسفرت عن مقتل 220 ألف شخص ونزوح ملايين آخرين.

وفي عام 2016، وقعت أكبر منظمة متمردة، القوات المسلحة الثورية الكولومبية/فارك/ اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية. وبينما تحسن الوضع الأمني في البلاد، لا تزال بعض أجزاء من البلاد تخضع لسيطرة جماعات إجرامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الكولومبي كولومبيا جيش التحرير الوطني عبوات ناسفة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد عرضه في مصر.. 10 معلومات عن الجزء الثالث من "Avatar"
- سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة