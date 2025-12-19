مقتل 4 أشخاص في هجوم على قاعدة عسكرية كولومبية



بوينس آيريس- (د ب أ)

ذكر الجيش الكولومبي أن أربعة جنود على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على قاعدة عسكرية في كولومبيا.

وأعلنت الحكومة الإقليمية لمقاطعة سيزار الشمالية الشرقية عن وقوع 32 إصابة.

وقال قائد الجيش الوطني الكولومبي، لويس إيميليو كاردوزو على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، أمس الخميس إن جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة اليسارية، مسؤولة عن الهجوم، الذي تم تنفيذه بعبوات ناسفة في بلدية أجواتشيكا.

وتضم المنظمة الماركسية اللينينية المسلحة حوالي 5000 مقاتل وهي متورطة في عمليات خطف واتجار في المخدرات وابتزاز.

وكانت الجماعة قد حاربت الدولة سابقا، لكنها تطورت بشكل متزايد لتصبح منظمة إجرامية تقليدية.

وكانت كولومبيا قد عانت من حرب أهلية استمرت 52 عاما بين متمردين يساريين وجماعات يمينية شبه عسكرية وجيش البلاد والتي أسفرت عن مقتل 220 ألف شخص ونزوح ملايين آخرين.

وفي عام 2016، وقعت أكبر منظمة متمردة، القوات المسلحة الثورية الكولومبية/فارك/ اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية. وبينما تحسن الوضع الأمني في البلاد، لا تزال بعض أجزاء من البلاد تخضع لسيطرة جماعات إجرامية.