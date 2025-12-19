إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:17 ص 19/12/2025

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 142.48 جنيه، بتراجع 3.36 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 147.7 جنيهًا، بزيادة 3.66 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض سعر كرتونة البيض كرتونة البيض البلدي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد عرضه في مصر.. 10 معلومات عن الجزء الثالث من "Avatar"
- سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة