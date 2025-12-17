تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الحالي، مع تعدد البلاغات التي حررتها، والقضايا الخاصة بها.

ودخلت شيرين عبدالوهاب، مع نهاية عام 2025، في أكثر من نزاع قضائي، إذ قدم محاميها ياسر قنطوش، بلاغا ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، وطالب بإلزامه بالتعهد بعدم التعرض لشقيقته.

84 ألف دولار

وخضع يوسف سرور، المدير السابق لحسابات المطربة شيرين عبدالوهاب، للتحقيق في نيابة البساتين، بسبب البلاغ المقدم منها بدعوى استيلائه بدون وجه حق على إيرادات حساباتها، والتي وصلت إلى 84 ألف دولار.

تزوير

وخسرت المطربة شيرين عبدالوهاب، القضية التي أقامتها أمام المحكمة الاقتصادية، ضد المنتج محمد الشاعر، بدعوى عدم صحة العقد الموقع بينهما عام 2018.

وأصدرت المحكمة حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018، وبراءة محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة من اتهامات تزوير التوكيل الممنوح له منها.

وجاءت سلسلة بلاغات وقضايا المطربة شيرين عبد الوهاب في نهاية العام، على غرار أزماتها خلال السنوات الماضية، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

زلة لسان

واجهت شيرين عبد الوهاب، أزمة قوية بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية في 3 ديسمبر 2024، قرار بايقافها وإحالتها للتحقيق بسبب"زلة لسانها" عند حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم في حفلها بالكويت، يوم 29 نوفمبر.

وتعرضت المطربة، للهجوم عقب الحفلة، بسبب زلة لسانها، وهي تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، وقالت " تعالوا نعمل سيئة جارية"، قبل أن تعود وتقدم اعتذارها.

شوية عوانس

وأثارت المطربة، عواصف الغضب ضدها، عقب الحفل الذي أقيم في السعودية، في نوفمبر 2019 .

وبدأت الأزمة عقب تعليق لها على المسرح، إذ قالت: "طالما ما نقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن"

وفي حفل ثاني لها، علقت: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم في كده، أكيد دول شوية عوانس".

أنا خسارة في البلد دي

أثارت المطربة شيرين عبدالوهاب، حالة من الجدل، خلال إحيائها حفل رأس السنة عام 2019، إذ علقت على سقوط وتهشم حائط زجاجي، وقالت "عادي أنت أكيد في مصر".

وخلال حديثها بشكل عفوي مع الجمهور، قالت المطربة: "أنا خسارة في البلد دي"، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضدها لدى النائب العام،.

ضرب وتعذيب وطلاق

وقع الطلاق الأول بين المطربة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، بعد عامين من الزواج، وتم الكشف عنه في ديسمبر 2020.

وأعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، في أول ديسمبر 2021 عن ثاني طلاق تم بينها وبين الفنان حسام حبيب، وتحدثت في اكثر من برنامج عن تعرضها للضرب والتعذيب.

عقدة روتانا

بدأ النزاع القضائي، بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات و المرئيات، أمام محكمة القاهرة الإقتصادية، وفي الجلسة التي عقدت يوم 29 نوفمبر، طالبت الشركة بإلزام المطربة بصفتها الشخصية، وكممثل قانوني لشركة La Mere for artistic productions holding، بالتعويض المالي بسبب مخالفتها بنود التعاقفد الذي تم عام 2019".

ثالث طلاق

في 15 ديسمبر 2023، تم رسميا ثالث طلاق بين المطربة شيرين عبدالوهاب، والفنان حسام حبيب.