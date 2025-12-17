أعلن الفنان جلال الزكي وفاة شقيقه الأصغر حمادة، الذي وافته المنية قبل ساعات، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا حمادة، نتقابل على خير إن شاء الله، أخويا الصغير في ذمة الله، واللي عايز يكرمني يقرأ له الفاتحة، ومشوفش فيكو أي حاجة صعبة".

وكشف "الزكي" عن موعد ومكان العزاء المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لاستقبال المعزين وتقديم واجب العزاء.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي شقيقه، حيث كتبت دنيا سمير غانم: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبركم يا رب"، فيما علقت انتصار: "البقاء لله وحده لا شريك له"، وكتبت بدرية طلبة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمه ويصبركم على فراقه".

كما علقت الفنانة منة فضالي قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله، ربنا يصبركم"، وعلق الفنان شريف رمزي: "البقاء لله يا جلال، شد حيلك وربنا يصبّرك"، فيما كتب مينا عطا: "البقاء والدوام لله يا غالي، شد حيلك، ربنا يرحمه ويحسن إليه"، وعلقت سالي عبد السلام: "لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويرزقه الدرجات العلا من الجنة و يصبر قلوبكم علي فراقه ربنا يقويكم يارب".

يُذكر أن جلال الزكي شارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي، سلوى عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولي، ووفاء عامر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

