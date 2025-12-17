إعلان

توضيح مهم من رئيس الحكومة بشأن موعد تحويل الدعم العيني إلى نقدي

كتب : مصراوي

04:47 م 17/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يعتبر من أكثر الملفات حساسية، مشددًا على ضرورة دراسة جميع الجوانب المرتبطة به بدقة شديدة أولًا قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية، بما يضمن تحقيق أقصى فاعلية للنظام الجديد.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة حريصة على الاطمئنان الكامل إلى آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي، بما يراعي مصالح المواطنين ويحافظ على استقرارهم المعيشي، مؤكدًا أن أي قرار في هذا الشأن لن يُتخذ إلا بعد التأكد من جاهزية النظام وقدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الملف، ودراسة السيناريوهات المختلفة، تمهيدًا للوصول إلى رؤية متكاملة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف منظومة الدعم بشكل أكثر كفاءة.

الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة تحويل الدعم العيني

