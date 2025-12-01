مي عمر تنشر صور من أول يوم تصوير مسلسل "الست موناليزا"

شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها بصحبة زوجها الفنان محمد فراج، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.



ونشرت بسنت صورًا مع محمد فراج عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر صارخ وجريء، بجوار شجرة الكريسماس، كشف عن جمالها ورشاقتها.



وكتبت بسنت تعليقًا، على الصور: "نادراً ما أضع أحمر الشفاه... هل يجب أن أفعل ذلك أكثر؟ بخاف منه أوي".



تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوين أوي"، "جميل الفستان"، "جميلة بالأحمر"، "جميلة وقمر".



آخر تصريحات بسنت شوقي



كشفت الفنانة بسنت شوقي، عن رأيها في شخصية زوجها محمد فراج التي قدمها بمسلسل"ورد وشوكولاتة"، قائلة: "محمد بيتأثر بشغله أوي والسنة اللي فاتت دي كانت صعبة عليه قبل ما تكون عليا".

يذكر أن، مسلسل "ورد وشوكولاتة" قدم بطولته محمد فراج، زينة، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

أحدث أعمال بسنت شوقي السينمائية

انضمت الفنانة بسنت شوقي إلى أبطال فيلم إذما، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، وجيسيكا حسام الدين، من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق.

أحداث فيلم إذما مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق، التي صدرت عام 2020، والتي يدور أحداثه حول البطل عيسى الشواف، الذي ينجح في الحصول على 9 كنوز، ومع كل نجاح يقترب خطوة من تحقيق حلمه المنشود.



