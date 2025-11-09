"قالي بحبك في العربية".. هنادي مهنا تتحدث عن قصة الحب التي جمعتها بـ أحمد

نشرت الفنانة ريهام حجاج مجموعة صور عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، أثناء حضورها فعاليات حفل "ذا جراند بول الملكي" الذي أقيم في قصر عابدين.

وظهرت ريهام في الحفل بإطلالة تجمع بين الفخامة والأناقة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأحمر الزاهي، يناسب أجواء الحفل الرسمي.

وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها: "أميرة من أميرات ديزني"، "قمر"، "ملكة"، "تجنني"، "ما شاء الله".

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبدالوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام. المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

