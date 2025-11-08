إعلان

25 صورة لـ سميرة أحمد بالدرب الأحمر.. قابلت صديق الطفولة وتناولت الفول

كتب : منى الموجي

07:13 م 08/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد ومحمود سعد يأكلان الفول
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد ومحمود سعد على القهوة
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد ومحمود سعد 3
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد وصديق طفولتها حسين
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد ومحمود 5
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد وجارها حسين
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد مع محمود سعد يجلسان أمام بيتها في حارة أصلان
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد والتوك توك
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد ومحمود سعد في حارة أصلان
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد تقابل حسين جارها في حارة أصلان
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد في الحارة التي عاشت فيها
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد تفطر فول وطعمية مع محمود سعد
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد تتحدث عن ذكرياتها مع حارة أصلان
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد تأكل الفول
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد مع أهالي حارة أصلان
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد تأكل الفول في حارتها القديمة
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد أمام فرن العيش البلدي
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد ومحمود سعد 5
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد 9
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد أمام منزلها في حارة أصلان
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد 10
  • عرض 25 صورة
    منزل سميرة أحمد في حارة أصلان
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد 3
  • عرض 25 صورة
    سميرة أحمد 11

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي محمود سعد أن النجمة الكبيرة سميرة أحمد هي من طلبت منه، أن يقوم بتصوير جزء من حواره معها ببرنامج "باب الخلق" في منطقة الدرب الأحمر، التي عاشت فيها طفولتها، لتستعيد ذكريات لم تغب عن ذاكرتها يوما رغم مرور سنوات طويلة.

واستقبل أهل حارة أصلان بالدرب الأحمر سميرة بحفاوة كبيرة، معبرين عن سعادتهم بأنها سكنت في نفس المكان الذي يعيشون فيه، واصطحب سعد النجمة الكبيرة لتجلس أمام منزلها القديم، وركبت "توك توك" وذهبت لشراء العيش البلدي وتناولت الفول على قهوة بلدي، قبل أن يأتي للجلوس معها صديق الطفولة الحاج حسين.

جدير بالذكر أن سميرة أحمد واحدة من نجمات الفن في عصر السينما الذهبي، شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا، بينها "البنات والصيف"، "الخرساء"، "السيرك"، "امرأة مطلقة"، "أم العروسة"، "صاحب الجلالة"، "ليل وقضبان"، "الشيماء"، "عالم عيال عيال"، "قنديل أم هاشم"، "خان الخليلي".

محمود سعد سميرة أحمد برنامج باب الخلق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
لقاء ترامب والشرع.. ما الملفات المطروحة على الطاولة؟