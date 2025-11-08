25 صورة لـ سميرة أحمد بالدرب الأحمر.. قابلت صديق الطفولة وتناولت الفول

كشف الإعلامي محمود سعد أن النجمة الكبيرة سميرة أحمد هي من طلبت منه، أن يقوم بتصوير جزء من حواره معها ببرنامج "باب الخلق" في منطقة الدرب الأحمر، التي عاشت فيها طفولتها، لتستعيد ذكريات لم تغب عن ذاكرتها يوما رغم مرور سنوات طويلة.

واستقبل أهل حارة أصلان بالدرب الأحمر سميرة بحفاوة كبيرة، معبرين عن سعادتهم بأنها سكنت في نفس المكان الذي يعيشون فيه، واصطحب سعد النجمة الكبيرة لتجلس أمام منزلها القديم، وركبت "توك توك" وذهبت لشراء العيش البلدي وتناولت الفول على قهوة بلدي، قبل أن يأتي للجلوس معها صديق الطفولة الحاج حسين.

جدير بالذكر أن سميرة أحمد واحدة من نجمات الفن في عصر السينما الذهبي، شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا، بينها "البنات والصيف"، "الخرساء"، "السيرك"، "امرأة مطلقة"، "أم العروسة"، "صاحب الجلالة"، "ليل وقضبان"، "الشيماء"، "عالم عيال عيال"، "قنديل أم هاشم"، "خان الخليلي".