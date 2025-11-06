إعلان

ارتدت قبعة كاوبوي.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مدينة ناشفيل الأمريكية

كتب : مروان الطيب

08:52 م 06/11/2025
كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة ليلى علوي الاستمتاع بوقتها بمدينة ناشفيل الأمريكية، ونشرت صورا من جولتها هناك، وظهرت مرتدية "طاقية كاوبوي".

وعلقت ليلى: "كل ما تطلبه الأمر هو طاقية، وفجأة أصبحت فتاة ناشفيل"، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية .

يُذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي الفنية كانت من خلال فيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد من الفنانين، كما بدأت تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

