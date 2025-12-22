حقيقة تقديم أحمد أبو المجد شكوى ضد مصطفى كامل باتحاد النقابات الفنية

كشف أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، حقيقة تقديمه شكوى، في اتحاد النقابات الفنية، ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية،

وتحدث أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "غير صحيح تقدمي بشكوى ضد الفنان مصطفى كامل في اتحاد النقابات الفنية".

وتابع أبو المجد: "قدمت وأعضاء آخرين، مذكرة عامة عن ما يحدث مؤخرا في النقابة، ولم تكن شكوى".

وشهدت نقابة المهن الموسيقية، مؤخرا خلافات حادة، بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، من جهة، وأعضاء في مجلس النقابة، ووصلت إلى حد تقديم المطرب حلمي عبد الباقي، وكيل المجلس، بلاغ رسمي ضد مصطفى كامل.