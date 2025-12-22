إعلان

حقيقة تقديم أحمد أبو المجد شكوى ضد مصطفى كامل باتحاد النقابات الفنية

كتب : مصطفى حمزة

05:02 م 22/12/2025

أحمد أبو المجد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، حقيقة تقديمه شكوى، في اتحاد النقابات الفنية، ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية،

وتحدث أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "غير صحيح تقدمي بشكوى ضد الفنان مصطفى كامل في اتحاد النقابات الفنية".

وتابع أبو المجد: "قدمت وأعضاء آخرين، مذكرة عامة عن ما يحدث مؤخرا في النقابة، ولم تكن شكوى".

وشهدت نقابة المهن الموسيقية، مؤخرا خلافات حادة، بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، من جهة، وأعضاء في مجلس النقابة، ووصلت إلى حد تقديم المطرب حلمي عبد الباقي، وكيل المجلس، بلاغ رسمي ضد مصطفى كامل.

أحمد أبو المجد مصطفى كامل اتحاد النقابات الفنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة