تركي آل الشيخ يعلن تسجيل أول ألبوم عالمي من إنتاج موسم الرياض

كتب : منال الجيوشي

02:51 م 22/12/2025

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الانتهاء من مرحلة التسجيل الموسيقي لأول ألبوم عالمي من إنتاج موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "انتهاء مرحلة التسجيل بعد أكثر من ألف تيك صوت لأول ألبوم إنتاج موسم الرياض مع أكثر من ٣٥ موسيقي عالمي من ٣٠ جنسية".

وتابع: "بعضهم حائز على الجرامي ومع مهندس صوت عالمي وفي استديوهات مرواس العالمية، والآن بداية مرحلة التصوير، الموسيقى لغة تجمع البشر".

يأتي الألبوم ضمن مشروع “Riyadh Mood”، الذي أطلق برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، لإنتاج أول أسطوانة موسيقية خاصة بالموسم، بمشاركة موسيقيين عالميين ونخبة من العازفين العرب.

تركي آل الشيخ موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه

