محافظ القاهرة: غرامات تصل لـ100 ألف جنيه على سيارات إلقاء "الردش"

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لمتابعة أعمال الهيئة، وبحث سبل تطويرها.

وأكد محافظ القاهرة، تقديره للعاملين بالهيئة لعملهم بكل إخلاص وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل يد المحافظة الرئيسية في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة خاصة في ظل المشروعات الكبرى الجارية على أرضها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة ومحاورها الرئيسية، مؤكدًا ضرورة إلقاء الردش ومخلفات البناء في المقلب الرسمي الذي خصصته المحافظة لذلك بجوار الطريق الدائري الأوسطي بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، مع فرض عقوبات مشدد على المخالفين، وزيادة الغرامات على السيارات التي يتم القبض عليها، ويتم التحفظ عليها بجراحات الهيئة لحين الإفراج عنها.

وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على فرض غرامة 25 ألف جنيه للسيارة حتى 2 طن، و50 ألف جنيه للسيارة من 2 طن حتى 5 أطنان، و75 ألف جنيه للسيارة من 5 أطنان حتى 10 أطنان، و100 ألف جنيه للسيارة أكثر من 10 أطنان أو خلاطة الخرسانة أو أي معدة، مع تحميل مصاريف الأرضية على صاحب السيارة بواقع أرضية يومية.

وطالب محافظ القاهرة، بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة المحاور الجديدة التي أقامتها الدولة ومنع إلقاء الردش بها، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح للمخالفين بتشويه هذا الوجه الحضاري لشبكة الطرق والمحاور التي قامت الدولة بصرف مبالغ ضخمة من أجل إنشائها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وطالب محافظ القاهرة، بالعمل على زيادة التشجير، والمسطحات الخضراء، بأحياء العاصمة، مع اختيار أشجار كثيفة الخضرة قليلة استهلاك المياه، كما شدد على رفع كفاءة كافة أعمدة الإنارة الجمالية في القاهرة خاصة بمنطقة الكورنيش ووسط المدينة.

كما طالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة ما يقارب 250 إشارة مرور بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024-2025، كما ناقش الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026، والاطار الموازني لثلاثة أعوام قادمة.

