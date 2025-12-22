إعلان

أيتن عامر تعتذر عن مسلسل «ظروف خاصة – حق ضايع» بسبب تعارض مواعيد التصوير

كتب : مصراوي

04:14 م 22/12/2025
كتب- مصطفى صلاح

اعتذرت الفنانة أيتن عامر عن استكمال تعاقدها على بطولة مسلسل «ظروف خاصة – حق ضايع» (اسم مؤقت)، والذي كان من المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026، وذلك قبل انطلاق التصوير وبعد أيام من الإعلان عن مشاركتها في العمل.

وجاء اعتذار أيتن عامر نتيجة تعارض مواعيد التصوير مع ارتباطاتها الفنية الأخرى خلال الفترة المقبلة، ما حال دون قدرتها على التفرغ الكامل للمسلسل، خاصة في ظل انشغالها بعدد من المشروعات الجارية.

وفي السياق ذاته، تشارك أيتن عامر في الموسم الرمضاني 2026 من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، حيث انتهت من تصوير معظم مشاهدها داخل مصر، ويتبقى لها ثلاثة أيام تصوير في دولة الإمارات، مخصصة للمشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» كل من ياسر جلال، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، محسن منصور، وأيمن عزب، إلى جانب إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025. العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

كما تنتظر أيتن عامر عرض المسلسل الكويتي–المصري «مغلق للصيانة»، وهو عمل قصير مكوّن من ثماني حلقات، يضم عددًا من الفنانين المصريين والكويتيين، من بينهم محمد العلوي، عبد الله المسلم، أحمد حمدي، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد. المسلسل من قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي.

