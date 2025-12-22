لماذا يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية؟ خبراء يوضحون

يرى خبراء اقتصاديون ومتعاملون بسوق الذهب، تحدث إليهم "مصراوي"، أن المعدن الأصفر دخل مرحلة جديدة من إعادة التسعير، مدفوعا بتشابك عوامل اقتصادية وجيوسياسية، في مقدمتها تصاعد التوترات الدولية، واتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، إلى جانب تنامي الإقبال الاستثماري من الأفراد والبنوك المركزية وصناديق الاستثمار، وهو ما فتح الباب أمام تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة عالميا ومحليا.

قفزة قياسية في البورصات العالمية

وشهدت أسعار الذهب في بورصات المعادن العالمية قفزة قوية خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الأوقية مستوى قياسيا جديدا قرب 4420 دولارا، قبل أن تقلص مكاسبها بشكل طفيف وتهبط إلى نحو 4410 دولارات، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح عقب موجة الصعود الأخيرة، بحسب بيانات بلومبرج.

وكان الذهب قد أغلق تعاملات يوم الجمعة الماضي عند مستوى 4338 دولارا للأوقية، قبل توقف التداولات بسبب عطلة نهاية الأسبوع، ما يعكس تسارع وتيرة الارتفاع مع عودة التعاملات واشتداد الطلب.

وعلى الصعيد المحلي، واصل الذهب تسجيل مستويات تاريخية جديدة بالتزامن مع صعود الأوقية عالميا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5860 جنيها خلال تعاملات اليوم، مدعوما بالحركة الصعودية في الأسواق الخارجية، واستمرار ارتباط السوق المحلية بالأسعار العالمية.

وخلال الأيام الماضية، عززت توقعات بنوك الاستثمار الكبرى النظرة الإيجابية للذهب، إذ رجح بنك جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية حديثة، استمرار الاتجاه الصعودي، متوقعا ارتفاع أسعار الذهب بنحو 14 في المئة لتصل إلى قرابة 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2026، في السيناريو الأساسي للبنك.

وأشار البنك إلى أن هذه التوقعات قد تحمل فرص صعود إضافية، حال توسعت مشاركة المستثمرين الأفراد في تنويع محافظهم الاستثمارية، وزاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

السوق مهيأة لموجة صعود جديدة

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن الارتفاعات الحالية تعكس بالأساس تأثير البورصات العالمية، خاصة مع نهاية العام، حيث تشهد الأسواق عادة عمليات إغلاق حسابات وإجراءات مالية تؤدي إلى تحركات سعرية متوقعة ومتكررة كل عام.

وأضاف أن السوق كانت مهيأة بالفعل لموجة صعود جديدة، مع استمرار التوقعات بتسجيل ارتفاعات إضافية، وربما أرقام قياسية جديدة خلال عام 2026.

وأوضح ميلاد أن التوترات الجيوسياسية تلعب دورا مهما في دعم أسعار الذهب، وتزيد من حالة عدم اليقين وتدفع المستثمرين نحو الذهب.

وأشار إلى أن الحديث المتزايد عن تغيير قيادة الاحتياطي الفيدرالي، وتبني سياسة خفض الفائدة على الدولار، أصبح أمرا وشيكا، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من الارتفاعات.

وأكد أنه لا يفضل تحديد أرقام مستقبلية، لكنه لفت إلى أن الذهب حقق خلال عام 2025 ارتفاعات تجاوزت 67%، وهو رقم استثنائي، وقد يشهد عام 2026 زيادات إضافية، ولكن بوتيرة تختلف وفقا للتطورات.

طلب استثماري متزايد يدعم الأسعار

من جانبه، قال نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، إن أسباب الارتفاع تعود إلى زيادة الطلب على الذهب، سواء خارجيا أو محليا، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة، ما دفع الكثيرين للاتجاه إلى الاستثمار في الذهب.

وأوضح أن صعود سعر الأوقية عالميا إلى مستويات قرب 4414 دولارا انعكس مباشرة على السوق المحلية، بحكم أن السوق المصري مفتوح ويتأثر فورا بأي تحرك خارجي.

وأضاف أن الحديث عن السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي كان له تأثير واضح على الأسعار، متوقعا استمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة، طالما استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير جوهري.

التوترات الجيوسياسية العامل الحاسم

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن التوترات الجيوسياسية تمثل العامل الرئيسي وراء الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب، موضحا أن تصاعد الخلافات بين فنزويلا والولايات المتحدة، خاصة بعد قرارات مصادرة ناقلات النفط الفنزويلية، يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد جديدة، وهو ما يدعم الذهب في فترات المخاوف.

وأضاف أن استهداف ناقلات نفط روسية مؤخرا يعكس عودة التصعيد في الملف الروسي الأوكراني، رغم الحديث عن تهدئة، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأشار معطي إلى أن هذه التوترات تتزامن مع عوامل داعمة أصبحت شبه ثابتة في سوق الذهب، من بينها زيادة مشتريات البنوك المركزية، والأفراد، وصناديق الاستثمار في وقت واحد، إلى جانب دخول الذهب في بعض الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تفتح المجال أمام مستويات سعرية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الأسواق قد تشهد مستويات تتجاوز 5000 دولار، وربما 6000 و7000 دولار للأوقية على المدى المتوسط، في ظل تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، خاصة خلال فترة الإدارة الأمريكية الحالية.