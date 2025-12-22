تعاقد المطرب حودة بندق، على تقديم 3 حفلات في ليلة رأس السنة، مساء الأربعاء 31 ديسمبر.

ويشارك حودة بندق في إحياء حفلين في اثنين من فنادق القاهرة الكبرى، في حين يقدم الحفل الثالث في ملعب الهوكي باستاد القاهرة، بمشاركة مؤديا أغاني الراب كريم كريستيانو، وفيلكس، وفنان الألعاب السحرية كريس المصري.

يذكر أن أغنية "الجاي بتاعي"، التي يقدمها حودة بندق تصدرت قائمة الـ 100 أغنية الأكثر رواجا في مصر عام 2025، وحققت ما يزيد عن 73 مليون، و 921 ألف مشاهدة.