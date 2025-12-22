إعلان

بعد تصدره قوائم الأعلى مشاهدة.. 3 حفلات لـ حودة بندق في رأس السنة

كتب : مصطفى حمزة

02:49 م 22/12/2025

download

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعاقد المطرب حودة بندق، على تقديم 3 حفلات في ليلة رأس السنة، مساء الأربعاء 31 ديسمبر.

ويشارك حودة بندق في إحياء حفلين في اثنين من فنادق القاهرة الكبرى، في حين يقدم الحفل الثالث في ملعب الهوكي باستاد القاهرة، بمشاركة مؤديا أغاني الراب كريم كريستيانو، وفيلكس، وفنان الألعاب السحرية كريس المصري.

يذكر أن أغنية "الجاي بتاعي"، التي يقدمها حودة بندق تصدرت قائمة الـ 100 أغنية الأكثر رواجا في مصر عام 2025، وحققت ما يزيد عن 73 مليون، و 921 ألف مشاهدة.

download

حودة بندق رأس السنة استاد القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة