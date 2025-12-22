القصة الكاملة لأزمة ابنة هند رستم مع منتج بسبب "هنومة"

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنانة الراحلة هند رستم، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب دعوتها القضائية التي أقامتها ضد أحد المنتجين بعد عزمه إنتاج مسلسل عن والدتها يحمل اسم "هنومة".

بداية القصة

بدأت القصة عندما كشف أحد المنتجين عن عزمه كتابة وإنتاج مسلسل تليفزيوني يتناول السيرة الذاتية للفنانة هند رستم بعنوان "هنومة" وهي الشخصية التي سبق أن قدمتها في فيلم "باب الحديد".

رد فعل أسرة هند رستم

ردت أسرة الفنانة الراحلة هند رستم من خلال ابنتها "بسنت رضا" عما أثير حول هذا الأمر، مؤكدة أنه انطلاقا من الحق الأدبي والقانوني الحصري لأسرة الفنانة القديرة الراحلة هند رستم في حماية إرثها وسيرتها الذاتية ، أصدر هذا البيان للتحذير من ترويج بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي لقصة حياة الفنانة الراحلة والذي يعد تعدي صارخ دون الحصول على أي إذن كتابي أو تفويض من الورثة وضارباً عرض الحائط رفضنا القاطع السابق لهذا المشروع، وبالشكاوى الرسمية المقدمة ضد المذكورين بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ و ٢٠٢٤/١١/٥.

وأكدت الأسرة في بيانها، أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ۲۰۰۲، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ،۲۰۱۸ ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم ١٧٩ لسنة ۲۰۱۸.

وحذرت المذكورين من الاستمرار في نشر أو ترويج أي مادة تتعلق بسيرة الفنانة الراحلة، كما تحذر كافة شركات الإنتاج، القنوات الفضائية ، المنصات الرقمية، وجهات التمويل ، بالإضافة إلى الكتاب والمخرجين والممثلين من المشاركة في هذا العمل غير المشروع بأي صورة كانت.

وشددت الأسرة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية (الجنائية والمدنية) ضد أي كيان أو فرد يشارك في هذا التعدي على حقوق المورثة أو يحاول استغلال اسم وتاريخ الفنانة هند رستم دون وجه حق.

يذكر أن، الفنانة هند رستم رحلت عن عالمنا في 8 أغسطس 2011 عن عمر ناهز الـ 79 عاما في أحد المستشفيات بمدينة الجيزة، بعد تعرضها لأزمة قلبية نقلت على إثرها للعلاج في مركز الأطباء بالمهندسين، لترحل فيه عن عالمنا.