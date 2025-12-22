إعلان

إلهام شاهين تكشف عن أمنياتها في عام 2026 (صور)

كتب : هاني صابر

11:37 ص 22/12/2025
    أحدث ظهور لـ إلهام شاهين
    الهام شاهين تحتفل باستقبال عام 2026
    الهام شاهين وشجرة الكريسماس (2)
    الهام شاهين وشجرة الكريسماس (1)
    الهام شاهين تحتفل بالكريسماس (2)

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر لسوشيال ميديا، صورا من احتفالها بالكريسماس، موضحة أمنياتها في عام 2026.

ونشرت إلهام، صورها بجانب زينة الكريسماس واستقبال عام 2026، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب 2026 يكون أجمل عام على كل البشر.. ويعم الخير والسعادة والمحبة والإنسانية.. ونعيش جميعا في سلام وأمان.. سنة حلوة يا حلوين".

يذكر أن، آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، محمود قابيل، ياسين السقا، جوري بكر، وإنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.

إلهام شاهين أمنية إلهام شاهين الكريسماس

