شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر لسوشيال ميديا، صورا من احتفالها بالكريسماس، موضحة أمنياتها في عام 2026.

ونشرت إلهام، صورها بجانب زينة الكريسماس واستقبال عام 2026، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب 2026 يكون أجمل عام على كل البشر.. ويعم الخير والسعادة والمحبة والإنسانية.. ونعيش جميعا في سلام وأمان.. سنة حلوة يا حلوين".

يذكر أن، آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، محمود قابيل، ياسين السقا، جوري بكر، وإنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.