داليا مصطفى تتصدر التريند بسبب جدل عودتها لـ شريف سلامة

كتب : نوران أسامة

03:09 م 22/12/2025

داليا مصطفى وشريف سلامة

تصدر اسم الفنانة داليا مصطفى، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب جدل تصريحاتها حول عودة العلاقة بينها وبين الفنان شريف سلامة.

وقالت داليا مصطفى، ببرنامج "عرب وود" حول هذا الأمر: "بوسي ونور الشريف عملوا عقدة لجيل كامل، لأنهم بالنسبالنا كانوا قصة حب لا تنتهي".

وأضافت: "الله أعلم.. النصيب، واللي ربنا شايفه دايما بيكون هو الأصلح، وأنا مقتنعة بده، وربنا بيشوف حاجات انتي مش شايفاها ولا عارفاها".

وكانت داليا مصطفى في يناير الماضي، ردت على سؤال لأحد متابعيها على إنستجرام حول حقيقة طلبها الطلاق من الفنان شريف سلامة، قائلة: "والله ما طلبت الطلاق.. أنا ست مصرية أصيلة ما أطلبش الطلاق بعد زواج 21 سنة.. أنا عندي منه أولاد".

https://www.instagram.com/reel/DSajp4VFc4s/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

شريف سلامة داليا مصطفى

