تنطلق فعاليات ليالي مسقط 2026، خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير المقبل.

وتشمل الفعاليات برنامجًا نوعيًا يجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة والاقتصاد في محافظة مسقط.

وتتوزع فعاليات ليالي مسقط على مواقع داخل محافظة مسقط تشمل متنزه القرم الطبيعي، ومتنزه العامرات العام، والجمعية العُمانية للسيارات، ودار الأوبرا السلطانية، وشاطئ السيب، وولاية قريات، ووادي الخوض، إلى جانب المراكز التجارية.

وتشهد فعاليات ليالي مسقط 2026 شخصية "سِراج"، وهي الشخصية الرمزية، تُقدم بوصفها طفلًا عمانيًا من الضوء يجوب سماء المدينة ويجسد البعد السردي والبصري لليالي مسقط، وعنصر الجذب الأبرز للعائلات والزوار من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وتقدم سيمفونية النوافير والضوء في قلب القرم تجربة بصرية عصرية تمزج الفن بالتقنية، حيث تتحول بحيرة متنزه القرم الطبيعي إلى مسرح مفتوح يحتضن عروض نوافير مائية فنية متناغمة مع الموسيقى والإضاءة.

ويبرز سيرك ليالي مسقط عروضًا يومية تقام في موقع الجمعية العُمانية للسيارات يقدمها فنانون دوليون، تشمل الأكروبات، والألعاب الهوائية، والتوازن وخفة اليد، إلى جانب إدخال تقنيات الهولوجرام كأحد أبرز عناصر العرض، وهي تقنيات ضوئية متقدمة تعتمد على توظيف موجات الضوء لإنتاج مشاهد ثلاثية الأبعاد.

كما تتضمن منطقة السيرك فعالية مخصصة للأطفال تهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية تعليمية تمكن الطفل من تقمص أدوار ومهن علمية والإطلاع على عروض مبسطة من عالم الفلك والفضاء، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية الإبداعية في ركن الرسم والتلوين وتشكيل الأعمال اليدوية ضمن بيئة ترفيهية تعليمية متكاملة تراعي متعة الطفل وتنمية خياله.

ويشهد متنزه القرم الطبيعي عروضًا ليلية لطائرات الدرون تعرض تشكيلات ضوئية متحركة تحاكي رموزًا فنية وثقافية مستوحاة من هوية محافظة مسقط والفعاليات، كما تقدم فعاليات ماشا والدب مغامرة عائلية تتمتع بالخيال والمرح، تتيح للطفل التفاعل مع الشخصيات والأحداث بأسلوب تفاعلي يشرك الأطفال في مجريات القصة ويعزز لديهم قيم الصداقة والتعاون وحب الاكتشاف.وتقام بمناطق الكرنفال ألعابًا وملاهي عائلية، ومسيرات استعراضية يومية، ومشاركات لفنانين محليين ودوليين، إلى جانب أمسيات ثقافية وفنية وموسيقية تمنح الفعالية إيقاعًا يوميًا نابضًا بالبهجة.

ويقدم البرنامج الرياضي لليالي مسقط 2026 جدولًا غنيًا يشمل سباقات الدراجات، وفعاليات التحمل، والرماية، والفنون القتالية، ومباريات كرة قدم ودية، والبولينج والبلياردو والسنوكر، بالإضافة إلى بطولة ليالي مسقط المحلية والدولية لكرة السلة (3×3) في المركز التجاري العريمي بوليفارد خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2026، بمشاركة فرق من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

كما تنظم الجمعية العُمانية للسيارات ووادي الخوض باقة من الفعاليات الشبابية التي تجمع بين التحدي والحركة، من بينها عروض القيادة الانزلاقية للسيارات التي تقدم استعراضات احترافية للقيادة المتقدمة، إلى جانب أنشطة المغامرة مثل السلك الانزلاقي وتجارب تفاعلية في الهواء الطلق ضمن بيئة آمنة ومنظمة تستهدف فئة الشباب وتمنحهم تجربة معاصرة تواكب اهتماماتهم وتترجم تطلعاتهم نحو الترفيه القائم على الحركة والإثارة وروح التحدي.

ويشهد شاطئ السيب بمنطقة سور آل حديد بطولات كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، وجلسات لياقة صباحية.

ويضم معرض الدراجات النارية نماذج كلاسيكية وحديثة، إلى جانب عروض للقيادة الآمنة واستعراضات تقنية لهواة الدراجات بما يعزز الوعي المروري والثقافة التقنية لدى الشباب.

وتأتي القرية التراثية في ليالي مسقط 2026 بحلة جديدة تعكس عمق الهوية العُمانية وترسخ الموروث الثقافي المحلي ضمن رؤية معاصرة، والتي ستقام فعالياتها في متنزه العامرات العام وحديقة القرم الطبيعية، حيث تضم القرية عروضًا حية للحرف التقليدية، والفنون الشعبية، والمأكولات المحلية، والبيئات المعمارية التراثية.

وتقام على ساحة الخوير فعاليات أسبوع عُمان للتصميم كمنصة إبداعية معاصرة تجمع المصممين والفنانين والمبدعين، يقدمون مجسمات فنية وأعمالًا تصميمية تفاعلية تعكس مفاهيم الابتكار، والجمال الحضري، والاستدامة، ويهدف الأسبوع إلى إبراز الطاقات الإبداعية المحلية والدولية وتحويل الفضاء العام إلى معرض مفتوح للفن والتصميم بما يعزز حضور الصناعات الإبداعية ضمن المشهد الثقافي لليالي مسقط.

كما تستضيف دار الأوبرا السلطانية مسقط فعاليات أسبوع الأزياء ضمن ليالي مسقط 2026، بمشاركة عدد من المصممين العالميين لتقدم هذه التجربة عروض أزياء تجمع بين الإبداع الفني والهوية الثقافية والاتجاهات العالمية المعاصرة.