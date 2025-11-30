إعلان

"بعد الانفصال".. رسائل حب متبادلة بين عصام صاصا وجهاد أحمد (صور)

كتب : معتز عباس

12:43 ص 30/11/2025
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قصة انفصال مطرب المهرجانات عصام صاصا والبلوجر جهاد أحمد.


وظهر الثنائي سويًا على متن يخت كبير، في فيديو نشرته جهاد على حسابها بموقع إنستدرام، ظهرت الرومانسية بينهما، وهي تعبر عن فرحتها الشديدة، وكتبت: "أنا مش عارفه اكتب ايه ولا أقول أي غير إن بجد كان بقالي كتير مفرحتش كده و فرحت إن كل الناس اللي بحبها جت وفرحوني والمفاجأه حلوة اوي".


وأضافت: "شكرا ليك يا عصام أوي إنك رغم كل الفتره اللي كلها مشاكل بينا فكرت إنك تفرحني ربنا يخليك ليا ويخليك لي ابنك، وشكرا تاني ليكو كلكو وعمري ما هنسي اليوم دا".


ومن جانبه رد عصام صاصا، وعلق: "ربنا يقدرني دايما وأسعدك، وبرغم كل ده أنا مهما عملت هبقى مدتكيش ربع حقك على اللي عملتيه معايا في حياتي، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا العين يا أم حيما".

يذكر أن جهاد أحمد أعلنت الأيام الماضية انفصالها من زوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا، حين كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، دون الكشف عن أسباب الخلاف أو تفاصيل الطلاق.


بينما كتب عصام صاصا، عبر حسابه على موقع "انستجرام": "حابب أتكلم في نقطة بسيطة بس عشان بعض كلام الناس بيضايقني، يعلم ربنا اني مشفتش أي حاجة في حياتي وحشة من الست دي، ومشفتش منها غير كل خير".

وأضاف: "عمرها ما كانت غلطانة في حقي لا بالعكس عشان بس محدش يظلمها وربنا يصلح حال الجميع ويسترها على كل الناس".


بعد الانفصال رسائل حب متبادلة عصام صاصا جهاد أحمد

