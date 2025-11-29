تركي آل الشيخ: "يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية في العمل الموسيقي"

تصوير- إسلام فاروق

قال معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض الذي أقيم اليوم السبت، إن فكرة عقد المؤتمر جاءت استجابة لاحتياجات المشهدين الفني والبحثي في العالم العربي، باعتباره مؤتمرًا يسهم في تقديم أبحاث تدرس الأنماط الموسيقية وتوثق المقامات والإيقاعات، وتستكشف سبل تطويرها وفق دور المملكة في دعم الفنون

كما دعا "آل الشيخ" إلى اكتمال عمليات توثيق المقامات الشرقية الصوتية خلال العامين المقبلين، وآملاً أن يمتد التوثيق ليشمل المقامات الشرقية في إيران، بما يعزز شمولية العمل ويثري المحتوى الموسيقي العربي والشرقي.

وأضاف معالي المستشار تركي آل الشيخ: "في البداية يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قائدنا الملهم، على دعمهم الكبير والمتواصل لقطاعي الثقافة والترفيه، وعلى ما يقدمه من اهتمام استثنائي لصناعة المعرفة"

وتابع: "كما أتقدم بالشكر لأخي صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ومعالي نائبه حامد فايز، على ما يبذلانه من مجهود كبير في تطوير القطاع الثقافي، ودعمه المستمر للمبادرات التي تعزز الهوية السعودية أمام الإبداع بمختلف أنواعه"

أقيم المؤتمر مساء اليوم السبت، وحضر كوكبة كبيرة من نجوم وصناع الفن