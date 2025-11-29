بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى قبل انطلاق مؤتمر الموسيقى العربية الأول

تصوير- إسلام فاروق

في أول ظهور له، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا، حرص الموسيقار هاني مهنا، على حضور مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالرياض، والذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ

وأقيم المهرجان بفندق ماريوت بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كوكبة من نجوم الموسيقى، أبرزهم: الفنان الكبير محمد عبده، الفنان عبادي الجوهر، الفنان رابح صقر، الموسيقار هاني فرحات، الملحن عمرو مصطفى، الملحن نادر حمدي، الناقد طارق الشناوي، الموسيقار صلاح الشرنوبي

كما حضر الحفل، الموسيقار سليم سحاب، الموسيقار أمير عبدالمجيد، الفنان سعيد الأرتيست، الملحن محمد ضياء الدين، الملحن عزيز الشافعي

بالإضافة لأعضاء اللجنة العليا للمؤتمر، وهم؛ أ.م.د. بسام غازي البلوشي، رئيس اللجنة العليا، أ. د. أحمد يوسف محمد علي، أ.د. محمود بن علي قطاط د. أحمد علي الصالحي د. حبيب ظاهر عباس، أ. إبراهيم مسلماني