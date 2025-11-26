شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وظهرت رفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية جيبة قصيرة باللون البني جاكيت بنفس اللون.

انهالت التعليقات على الصور من قبل متابعيها، وجاءت أبرزها: "منورين الله يسعدكم ويخليكم لبعض"، "ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويخليكم لبعض"، "قمرات"، "الله بجد"، "عسلات ما شاء الله"، "الله يحفظكم".

يُذكر أن نسرين طافش تخوض تجربة التأليف من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان «أنا وهو وهم»، الذي يجمعها مع الفنان المصري أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم الدراما المقبلة.

اقرأ أيضًا:

ليلى علوي تتألق في مهرجان صدى الأهرامات (صور)

تغازل نفسها.. ريهام حجاج تنشر صورة من أحدث ظهور لها

"نسألكم الدعاء بالرحمة".. أحمد حلمي ينعى عمه