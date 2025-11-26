إعلان

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تخطف الأنظار مع زوجها والجمهور: "الله يحفظكم"

كتب : نوران أسامة

04:44 م 26/11/2025
    بإطلالة شتوية نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها
    نسرين طافش بجيب قصير
    نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها
    نسرين طافش في أحدث ظهور لها
    نسرين طافش في أحدث ظهور
    نسرين طافش وزوجها رجل الأعمال أحمد جوهر
    نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة (2)

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وظهرت رفقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية جيبة قصيرة باللون البني جاكيت بنفس اللون.

انهالت التعليقات على الصور من قبل متابعيها، وجاءت أبرزها: "منورين الله يسعدكم ويخليكم لبعض"، "ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويخليكم لبعض"، "قمرات"، "الله بجد"، "عسلات ما شاء الله"، "الله يحفظكم".

يُذكر أن نسرين طافش تخوض تجربة التأليف من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان «أنا وهو وهم»، الذي يجمعها مع الفنان المصري أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم الدراما المقبلة.

نسرين طافش اطلالة نسرين طافش أحمد جوهر

