أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن سعادته بعد تكريمها في حفل جوائز "The Best"، كأفضل ممثلة شابة في عام 2025.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت أنظار المتابعين والجمهور.

وكتبت ملك تعليقًا على الصور: "يشرفني الحصول على جائزة أفضل ممثلة شابة رمضان 2025 على أدائي في مسلسل سيد الناس".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أشطر واحدة"، "مبروك يا أجمل فنانة"، "جميلة أوي"، "حلو الفستان".

شهد الموسم الرمضاني 2025، مشاركة ملك أحمد زاهر في مسلسل "سيد الناس"،، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

