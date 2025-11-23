سمية الخشاب تثير الجدل في ردودها على المتابعين على موقع "إكس"

خطفت الفنانة بسمة الأنظار، بعد نشرها صورًا لها من مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ46، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت بسمة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان "برتقالي" لامع، وعلقت: وانتهت الرحلة، على الأقل في الوقت الحالي".

اختتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته السادسة والأربعين، الجمعة الماض، والتي أقيمت في الفترة بين 12 إلى 21 نوفمبر، برئاسة الفنان حسين فهمي، وشهد عرض 155 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم.

