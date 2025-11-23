سمية الخشاب تثير الجدل في ردودها على المتابعين على موقع "إكس"

عادت النجمة سمية الخشاب للتفاعل مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "X"، بعد فترة غياب، وردت على أسئلتهم.

وطلب منها أحد متابعيها أن تعطيه نصيحة تمكنه من ادخار جزء من الراتب الذي يتقاضاه، قائلا "عايز حل للمرتب اللي بيتفرتك"، وردت سمية "بتفرتكه في إيه؟ أصلا المرتب المفروض 10% منه يتحط في حساب ادخار، عشان تلاقي حاجة تتسند عليها في المستقبل".

ومن بين التعليقات التي أعادت سمية نشرها، ما كتبته واحدة من المتابعات: "مش عارفة أرجع زي الأول تاني، كل حاجة بقت ماسخة دلوقتي، أرجع أعيش تاني إزاي؟"، وعلقت سمية "يا تتعايشي يا تكرهي حياتك، عندك اختيارين، تعايشي عشان الحلو يجيلك ومتقارنيش عشان المقارنة بالماضي دايما بتزعل".

سمية كشفت عن عدم تعاقدها الفترة الحالية على أي عمل فني، مؤكدة أنها تقضي وقتها في بيتها مع القطط، وتعيش أحلى فترة في حياتها.

وكان آخر أعمال النجمة سمية الخشاب، مشاركتها في بطولة مسلسل "أم أربعة وأربعين" مع النجمة جومانا مراد، والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025.