"بطولة الراحل طارق عبد العزيز .. عرض فيلم"٦٠٠ كيلو" على "يوتيوب

كتب- هاني صابر:

أعلن صناع فيلم "٦٠٠ كيلو"، عرض العمل الأخير للنجم الراحل طارق عبد العزيز، على منصة يوتيوب تزامناً مع ذكرى رحيله يوم الخميس ٢٧ نوفمبر

ويدور الفيلم حول شاب في أوائل العشرينات في مهمة توصيل خطاب من جده المتوفي لأخيه الذي فرقته عنه الأيام ، ويقرر أن يخوض الرحلة من القاهرة لسفاجا بعجلته ليجد نفسه مواجها الكثير من المصاعب و الإجابات في الطريق.

وحصل الفيلم على جوائز من مهرجان هيوستن السينمائي الدولي ٢٠٢١ ومهرجان سوني للشرق الأوسط السينمائي ٢٠٢٢.

وشارك في مهرجان مراكش الدولي للأفلام القصيرة، مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة، مهرجان مالمو للأفلام العربية، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مهرجان يونس أمره الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان سوي صانعو أفلام المستقبل (٢٠٢٢).

الفيلم من تأليف وإخراج محمد أشرف كوشى، وبطولة طارق عبد العزيز ويوسف عثمان.