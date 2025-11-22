إعلان

نورهان منصور تخطف الأنظار من أحدث ظهور في شوارع روما.. صور

كتب : مروان الطيب

01:00 ص 22/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة نورهان منصور
  • عرض 10 صورة
    نورهان منصور تتجول في شوارع روما
  • عرض 10 صورة
    نورهان منصور بإطلالة كاجوال في روما
  • عرض 10 صورة
    نورهان منصور تستمتع بالمعالم السياحية في روما (1)
  • عرض 10 صورة
    نورهان منصور تستمتع بالمعالم السياحية في روما (2)
  • عرض 10 صورة
    نورهان منصور تستمتع بوقتها في روما (1)
  • عرض 10 صورة
    نورهان منصور تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    نورهان منصور تستمتع بوقتها في روما (2)
  • عرض 10 صورة
    رحلة نورهان منصور في روما

كشفت الفنانة نورهان منصور عن زيارتها لمدينة روما، ونشرت العديد من الصور ومقاطع فيديوهات من جولتها عبر حسابها على موقع انستجرام.

ظهرت نورهان وهي تستمتع بوقتها وسط المعالم السياحية هناك مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة، وكتبت: "كل الطرق تؤدي إلى روما".

آخر مشاركات نورهان منصور التلفزيونية،

وكانت آخر مشاركات نورهان منصور في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قهوة المحطة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تولي وكيل نيابة شاب مهمة التحقيق في جريمة قتل غامضة حدثت في محطة قطار، وأثناء بحثه عن القاتل ومحاولة كشف أسرار الجريمة، يجد نفسه عالقًا بين الأدلة وحدسه الشخصي، وأمام عدد من الأشخاص الذين تصوب نحوهم أصابع الاتهام.

وشارك بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، إنتصار، غادة طلعت، رياض الخولي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيري.

الفنانة نورهان منصور نورهان منصور على إنستجرام إطلالة نورهان منصور نورهان منصور في شوارع روما

