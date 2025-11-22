نورهان منصور تخطف الأنظار من أحدث ظهور في شوارع روما.. صور

كشفت الفنانة نورهان منصور عن زيارتها لمدينة روما، ونشرت العديد من الصور ومقاطع فيديوهات من جولتها عبر حسابها على موقع انستجرام.

ظهرت نورهان وهي تستمتع بوقتها وسط المعالم السياحية هناك مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة، وكتبت: "كل الطرق تؤدي إلى روما".

آخر مشاركات نورهان منصور التلفزيونية،

وكانت آخر مشاركات نورهان منصور في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قهوة المحطة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تولي وكيل نيابة شاب مهمة التحقيق في جريمة قتل غامضة حدثت في محطة قطار، وأثناء بحثه عن القاتل ومحاولة كشف أسرار الجريمة، يجد نفسه عالقًا بين الأدلة وحدسه الشخصي، وأمام عدد من الأشخاص الذين تصوب نحوهم أصابع الاتهام.

وشارك بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، إنتصار، غادة طلعت، رياض الخولي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيري.

اقرأ أيضا:

انفصال والد الفنانة مايان السيد عن والدتها.. والفنانة تعلق

رد فعل الفنان محمد صبحي على شائعات وفاته.. ماذا قال؟