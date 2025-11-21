إعلان

بالصور.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

07:48 م 21/11/2025
    سلمى ابو ضيف في القاهرة السينمائي
    سلمى ابو ضيف في ختام القاهرة السينمائي
    سلمى ابو ضيف تتالق على الريد كاربت
    سلمى ابو ضيف تتالق على الريد كاربت
    سلمى ابو ضيف في ختام القاهرة السينمائي

تصوير / إسلام فاروق

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار من على "ريد كاربت" ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، والذي يشهد مشاركة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وظهرت سلمى على "السجاد الحمراء" بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل، والتقطت عدد من الصور التذكارية.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، تكريم عدد كبير من النجوم وصناع السينما حول العالم، كما أقيمت العديد من الندوات وسط حضور جماهيري كبير.

تشارك سلمى أبو ضيف هذا العام في فيلم "هيبتا : المناظرة الأخيرة" بطولة الفنان كريم فهمي، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، محمد ممدوح، حسن مالك وآخرين.

سلمى أبو ضيف مهرجان القاهرة السينمائي

