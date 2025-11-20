رمضان 2026.. بدء تصوير مسلسل "الحب والحرب" لـ منة شلبي (صور)

بدأ المخرج بيتر ميمي، اليوم الخميس، تصوير أولى مشاهد مسلسل "الحب والحرب"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر المنتج المنفذ هاني عبدالله، صورا من كواليس التصوير، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "توكلنا على الله، إنطلاق تصوير مُسلسل "الحُب والحَرب" من إنتاج UNITEd STUDIOS دعواتكُم بالتوفيق".

أحداث مسلسل الحب والحرب

مسلسل "الحب والحرب" تدور أحداثه حول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار، ويعد المسلسل منصة لطرح القضية الفلسطينية من منظور إنساني عميق مع تسليط الضوء على الدور المصري الداعم لحق الشعب الفلسطيني.

أبطال مسلسل الحب والحرب

المسلسل بطولة منة شلبي وإياد نصار، وآخرين، ومن تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.