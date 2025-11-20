بـ "تاج على رأسها".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور

هيدي كرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)

خالد سليم يُعلق على لقائه بالفنانة نيللي في "القاهرة السينمائي"

تصوير- أحمد مسعد:

حرص نجوم وصناع الأفلام القصيرة التي تم عرضها طوال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على حضور فعالية تكريمهم على هامش المهرجان، التي أقيمت مساء اليوم الخميس.

وكان من أبرز الحضور الفنان عمرو عابد الذي يخرج فيلمه الروائي القصير الأول "صف تاني" وتم عرضه ضمن فعاليات المهرجان.

وقام عمرو عابد بمشاركة صناع الأفلام الأخرى، عددا من الصور التذكارية على الريد كاربت

فيلم "صف ثاني" أولى تجارب عمرو عابد الإخراجية

تدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من عماد إسماعيل، دعاء حمزة، إبراهيم صلاح، تأليف وإخراج عمرو عابد.

آخر مشاركات عمرو عابد في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات عمرو عابد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "القمر آخر الدنيا" عام 2020

تدور أحداث المسلسل حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.

وشارك ببطولة المسلسل كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم بشرى، مؤمن نور، مادلين طبر، هشام إسماعيل، تأليف محمود الورداني، سيناريو وحوار ثناء هشام، إخراج تامر حمزة.

اقرأ أيضا:

حفيد الفنان محمد فوزي يخطف الأنظار على مسرح "The Voice"

تزوجت بعد عمر الـ 50.. ناني سعد الدين تتحدث باكية عن حياتها وعائلتها