خطفت الفنانة مايان السيد الأنظار على "ريد كاربت" العرض الخاص لفيلم "ولنا في الخيال حب".

ظهرت مايان السيد بإطلالة زاهية ومبهرة على "الريد كاربت"، مرتدية فستان قصير مطرز بالزهور، والتي تفاعل معها المصورين والجمهور.

كما توافد نجوم الفن والأبطال والصناع على العرض الخاص لفيلم "ولنا في الخيال.. حب"، أبرزهم الفنان أحمد صلاح السعدني، الفنان خالد كمال، لفنان الشاب عمر رزيق، الملحن عزيز الشافعي، الفنانة بسنت أبو باشا والمخرج رامي إمام.

أحداث فيلم ولنا في الخيال حب

تدور أحداث فيلم "ولن في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، حتى يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم" ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

مايان السيد تشارك في فيلم هيبتا 2

كما تشارك مايان السيد في تجربة سينمائية جديدة بفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، الذي يضم كلًا من، منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أو ضيف، محمد ممدوح، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

