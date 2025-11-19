إعلان

"فستان زفاف وآخر فرعوني".. إنجي كيوان تنشر صور وفيدوهات إعلانها مع أحمد سعد

كتب : معتز عباس

07:07 م 19/11/2025
    انجي كيوان من كواليس تصوير اعلان احمد سعد
    انجي كيوان بفستان زفاف (1)
    انجي كيوان واحمد سعد
    تحضيرات انجي كيوان لاعلانها الجديد
    انجي كيوان من كواليس تصوير اعلان احمد سعد_1
    انجي كيوان بفستان فرعوني

كشفت الفنانة إنجي كيوان عن كواليس مشاركتها في إعلان المطرب أحمد سعد الجديد لصالح إحدى شركات المحمول.

ونشرت إنجي صور وفيديوهات لتحضيرات تصوير الإعلان عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، ظهرت بفستان زفاف، وملابس فرعونية.

كواليس اعلان أحمد سعد الجديد

تدور أحداث الإعلان حول حصول أحمد سعد على جائزة كبرى، ثم يغرق في النوم ويحلم بأنه وقع في حب 4 سيدات كل منهما في وقت زمني مختلف بطريقة كوميدية، ليقابل فتاة أحلامه في العصر الفرعوني، ثم انتقاله بالزمن للعصر الحالي، ويتزوج الفتيات الأربعة.

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني ظهرت في الإعلان، وهي تجسد شخصية زوجة أحمد سعد التي توقظه من النوم وسط صدمته.

أعمال إنجي كيوان في رمضان 2024

شاركت إنجي كيوان رمضان الماضي، في بطولة سيد الناس، إخراج محمد سامي، والذي ضم كبار نجوم الدراما، منهم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، وياسين السقا.

الفنانة إنجي كيوان إعلان إنجي كيوان مع أحمد سعد إنجي كيوان على إنستجرام اعلان أحمد سعد الجديد

