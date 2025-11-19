كشفت الفنانة إنجي كيوان عن كواليس مشاركتها في إعلان المطرب أحمد سعد الجديد لصالح إحدى شركات المحمول.

ونشرت إنجي صور وفيديوهات لتحضيرات تصوير الإعلان عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، ظهرت بفستان زفاف، وملابس فرعونية.

كواليس اعلان أحمد سعد الجديد

تدور أحداث الإعلان حول حصول أحمد سعد على جائزة كبرى، ثم يغرق في النوم ويحلم بأنه وقع في حب 4 سيدات كل منهما في وقت زمني مختلف بطريقة كوميدية، ليقابل فتاة أحلامه في العصر الفرعوني، ثم انتقاله بالزمن للعصر الحالي، ويتزوج الفتيات الأربعة.

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني ظهرت في الإعلان، وهي تجسد شخصية زوجة أحمد سعد التي توقظه من النوم وسط صدمته.

أعمال إنجي كيوان في رمضان 2024

شاركت إنجي كيوان رمضان الماضي، في بطولة سيد الناس، إخراج محمد سامي، والذي ضم كبار نجوم الدراما، منهم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، وياسين السقا.

اقرأ أيضا..

كنزي وجنا دياب في أحدث ظهور بإطلالة جريئة والجمهور يعلق

هيام عباس: عملت بمسرح الحكواتي في القدس وتعرفت على السينما فجأة