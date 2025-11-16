داخل حمام ثلج.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور بصحبة صديقاتها

حالته مستقرة.. عمر خيرت يعتذر عن حفله القادم بعد تعرضه لأزمة صحية

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها داخل "حمام الثلج"، ولاقت إعجابًا واسعًا بين متابعيها.

وظهرت بسمة بإطلالة رياضية أنيقة، بصحبة صديقاتها، مرتدية توب وشورت باللون الأسود، ما أبرز رشاقتها وأناقتها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وانهالت التعليقات، ومن أبرزها: "تستحقين الحب"، "جميلة وعسولة"، "بسومة"، "ما شاء الله بجد"، "الله يديم عليكي الصحة".

يُذكر أن بسمة بوسيل تخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم "بيج رامي"، بطولة الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه قريبًا في دور العرض.

