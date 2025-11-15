إعلان

بـ إفيهات كوميدية من "الحقيقة والسراب".. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين على زواجها

كتب - معتز عباس:

09:08 م 15/11/2025
    ستوري فيفي عبده عن زواج مي عز الدين واحمد تيمور (3)
    ستوري فيفي عبده عن زواج مي عز الدين واحمد تيمور
    ستوري فيفي عبده عن زواج مي عز الدين واحمد تيمور (1)
    ستوري فيفي عبده عن زواج مي عز الدين واحمد تيمور (2)

شاركت النجمة فيفي عبده الجمهور والمتابعين تفاعل طريف مع حدث زواج الفنانة مي عز الدين.

ونشرت فيفي مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري"، معدل بواسطة برامج التصميم عن طريق أحد المتابعين، الذين استعادوا فيها مشاهدها من مسلسل "الحقيقة والسراب"، الذي جمعها بـ مي، بجانب الفنان طارق لطفي وأحمد زاهر.

وظهر في الفيديو، تعديلًات على عقد قران مي عز الدين ومدرب اللياقة أحمد تيمور، بإضافة صورها وصور طارق لطفي وأحمد زاهر ، مع وضع تعليقات ساخرة مستوحاة من المسلسل.

أعلنت مي عز الدين الثلاثاء الماضي عقد قرانها رسميًا على مدرب اللياقة أحمد تيمور، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

