نقيب المهن الموسيقية: "خالص دعواتي بالشفاء للموسيقار هاني مهنا"

كشف المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن مرور الموسيقار هاني مهنا بأزمة صحية، متمنيا الشفاء له.

وكتب "كامل" عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "خالص دعواتي بالشفاء لأخي الكبير وحبيبي وصديقي الموسيقار الكبير هاني مهنا".

ويعد هاني مهنا ملحن وموزع موسيقي وموسيقار واهتم بالموسيقى منذ الصغر حيث كانت تقام فى منزل والده جلسات دينية تلقى فيها الموشحات والإبتهالات الدينية ويقرأ فيها القرآن مما كان له أثر عظيم فى تكوين حسه الموسيقي منذ الصغر.

تدرج خلال حياته الفنية من عازف أكورديون إلى عازف أورج ثم أنشأ فرقته الخاصة عام 1976. وفي 1977 أنشأ شركته الخاصة للإنتاج الفني التى إكتشف من خلالها العديد من المطربين منهم سميرة سعيد وذكرى.

وحصل "مهنا" خلال حياته الفنية على العديد من الجوائز أهمها كان جائزة أحسن موسيقى تصويرية من الجمعية المصرية لكتاب السينما عام 1976، وشهادة تقدير ودرع من أكاديمية الموسيقى بنيويورك عن مجمل ماحققه فى مجالات التلحين والتأليف والتوزيع للموسيقى العربية، شهادة تقدير وميدالية ذهبية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل إنتاجه في مجال الموسيقى التصويرية عام 1996، والعديد من الجوائز التي كانت تكريمًا لحياته الفنية ومشواره الفني الطويل.