بفستان جريء على البحر.. ندى موسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خضعت الفنانة ندى موسى لجلسة تصوير جديدة خطفت الأنظار خلال استمتاعها بوقتها بأحد الأماكن الساحلية على البحر.

ونشرت ندى صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جريء وأنيق خطفت به الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ندى موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ندى موسى تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من مسلسل "أيام" ويشاركها البطولة كل من رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

