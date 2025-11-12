إعلان

رانيا يوسف وزوجها وهنادي مهنا وأحمد خالد.. رومانسية الكابلز في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

10:48 م 12/11/2025
    هنادي مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح (1)
    هنادي مهنى وزوجها الفنان أحمد خالد صالح (2)
    رانيا يوسف وزوجها
    محمد ثروت وزوجته
    تامر هجرس وزوجته (2)
    حسين فهمي وزوجته

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ظهور عدد من الثنائيات التي لفتت أنظار الحضور على السجادة الحمراء.

وجاء أبرز الثنائيات: هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، رانيا يوسف وزوجها أحمد جمال، محمد ثروت وزوجته، نهال سلامة وزوجها عادل أديب، حسين فهمي وزوجه.

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُعد من أبرز المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ويستقطب سنويًا نخبة من نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

بفستان مطرز باللؤلؤ والكريستال.. سلمى أبو ضيف تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تشبه العروسة.. ليلى علوي تتألق بفستان أبيض فاخر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

