شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، ظهور عدد من الثنائيات التي لفتت أنظار الحضور على السجادة الحمراء.

وجاء أبرز الثنائيات: هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، رانيا يوسف وزوجها أحمد جمال، محمد ثروت وزوجته، نهال سلامة وزوجها عادل أديب، حسين فهمي وزوجه.

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُعد من أبرز المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ويستقطب سنويًا نخبة من نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

