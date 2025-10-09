إعلان

"بقت شبه أنجلينا جولي".. أمل كلوني تفاجيء جمهورها بـ لوك جديد

كتب- مروان الطيب:

10:43 م 09/10/2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة صور نشرها مصفف شعر أمل كلوني زوجة النجم العالمي جورج كلوني عبر حسابه الخاص على انستجرام وظهرت فيها بشكل مختلف عما اعتادت الظهور به في المناسبات العامة.

ونشر مصفف الشعر مجموعة صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه على انستجرام من تحضيرات أمل حتى تقديمها أحد الفقرات بأحد الحفلات الخاصة، إذ ظهرت بشكل مختلف عما اعتادت الظهور به، وحازت الصور على إعجاب متابعيه وعلقوا: "بتفكرنا بأنجلينا جولي، جميلة قلبا وقالبا، مذهلة، شعرها صحي وأقصر أحببته، بقت شبه أنجلينا جولي جدا".

وكان الظهور الأبرز الأخير لأمل كلوني هو رفقة زوجها النجم الأمريكي جورج كلوني على ريد كاربت مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في العرض العالمي الأول لفيلم كلوني الجديد "Jay Kelly".

