شارك الفنان محمد عبد الرحمن في احتفالات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

ونشر محمد عبد الرحمن صورة من حسابه الشخصي على "X" إذ قام بتغيير صورة الملف الشخصي للعلم الفلسطيني منذ بداية الحرب على القطاع عام 2023.

وكتب: "ديه صورة البروفايل عندي من سنتين من يوم ١٠ أكتوبر بالضبط على ما اذكر وكنت واخد عهد ما اغيرهاش الا اما ربنا يفك الازمه ويزيح الغمه والحمد لله حصل جاي بغيرها دلوقتي مش راضيه تتغير شكلها هتفضل معايا بقى بقت عِشره".

وحازت الصورة والتعليق على اعجاب جمهوره ومتابعيه وعلقوا:" الله يحفظك ويسعدك يا ابن الاصول كل التحيه والحب للأحرار، أصيل والله، حضرتك والله محترم وقدوة كمان اللي زيك متمسك بالقضية لحد دلوقتي قليل، يا فنان شكلها كده فلسطين حبتك للأبد".

وكانت آخر مشاركات محمد عبد الرحمن الفنية بظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

يذكر أن محمد عبد الرحمن يشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

محامي شيرين عبدالوهاب يوضح سبب تأجيل محاكمتها في قضية السب والقذف

وفاة المخرج المسرحي عمرو دوارة وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة