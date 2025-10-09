محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال: "عملوها الرجالة"

احتفل الفنان محمد هنيدي بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال مساء أمس الأربعاء.

ونشر "هنيدي" صورة لمنتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق عليها قائلًا: "مبروك لمصر والله، وعملوها الرجالة".

وعلى جانب آخر، كشف النجم محمد هنيدي عن تعاونه الجديد مع السيناريست يوسف معاطي في مسلسل درامي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن هنيدي ينتظر أيضًا عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي"، الذي يجمعه من جديد بالنجمة منى زكي بعد سنوات من التعاون الفني الناجح، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

