بالصور.. محمد رمضان ينشر كواليس تصوير فيلم "أسد" ورحلته إلى أمريكا

بالصور.. هاني رمزي يستقبل ضيوفه من نجوم الفن في حفل زفاف نجله شادي

يواصل الفنان محمد رمضان الترويج لفيلمه الجديد "أسد" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشر محمد رمضان صور ومقاطع فيديوهات من كواليس الفيلم عبر صفحته على انستجرام، إذ ظهر داخل حمام سباحة ضخم من أجل تصوير أحد المشاهد، وكتب "رمضان": "كلمة مستحيل بدلها بكلمة ممكن".

كما نشر صور من كواليس رحلته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إلتقى زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لارا، والذي كشف عن تعاونه معها مؤخرا بأغنية جديدة تطرح قريبا.

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضا:

فردوس عبدالحميد باكية: "أنا ومحمد فاضل منفصلان كمبدعين ورفضت العمل مع يوسف شاهين"

"قضى 3 سنوات بالسجن"..10 معلومات عن مؤدي المهرجانات سامر المدني