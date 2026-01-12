إعلان

20 % زيادة.. رئيس الشعبة: أعياد الميلاد أنعشت مبيعات الملابس

كتب : آية محمد

06:08 م 12/01/2026

أرشيفية

قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الملابس ارتفع بالتزامن مع رأس السنة وأعياد الميلاد حيث سجلت زيادة بنسبة 20% خلال فترة الأعياد.

وأضاف أن العديد من المحلات قدمت تخفيضات تصل إلى 20% على الملابس الجديدة، بينما بلغت التخفيضات على الملابس المتبقية من السنة الماضية 50%، مؤكدًا أن هذه الخصومات تهدف إلى تنشيط حركة البيع في السوق.

وأشار إلى أن أسعار الملابس الشتوية لم ترتفع عن العام الماضي، موضحًا أنه لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، خاصة مع استقرار سعر الدولار.

وأكد فايد أن العروض والتخفيضات مستمرة حتى شهر رمضان، مما يمثل فرصة للمستهلكين للحصول على الملابس بأسعار مناسبة.

أعياد الميلاد مبيعات الملابس شعبة الملابس الجاهزة

