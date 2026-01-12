إعلان

وسط تهديدات ترامب المستمرة.. اتصالات أمريكية إيرانية خلف الكواليس |تفاصيل

كتب- محمد جعفر:

06:18 م 12/01/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن وزير الخارجية الإيراني تواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب اتخاذ إجراءات رداً على حملة طهران على المتظاهرين.

وأشارات الصحيفة وفقًا لمصدرها إلى أنه حتى الآن لم يتضح ما إذا كانت جهود وزير الخارجية عباس عراقجي ستسفر عن شيء، لكن بدا لبعض المسؤولين الأمريكيين أنها محاولة لتهدئة التوتر وسط تهديدات ترامب.

وأفادت الصحيفة أن ويتكوف وعراقجي أنشأ قناة اتصال مطلع العام الماضي بينما كانت إدارة ترامب تعمل على التفاوض بشأن اتفاق نووي. إلا أن تلك المحادثات تعثرت بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية في يونيو.

قال ترامب يوم الأحد إن إيران اتصلت به قبل يوم للتفاوض، موضحًا: "لقد اتصلوا أمس.. إيران اتصلت للتفاوض".

وتابع قائلاً: "إن قادة إيران يريدون التفاوض، أعتقد أنهم سئموا من تعرضهم للضرب من قبل الولايات المتحدة، إيران تريد التفاوض معنا".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم بأن قناة الاتصال بين عراقجي وويتكوف "لا تزال مفتوحة" و"يتم تبادل الرسائل عبر تلك القناة كلما دعت الحاجة".

وأضاف أن "بعض النقاط والأفكار قد تم طرحها من قبل الجانب الآخر"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتصالات أمريكية إيرانية ستيف ويتكوف عباس عراقجي الخارجية الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قمرين".. لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال
زووم

قمرين".. لقطات رومانسية تجمع ليلى أحمد زاهر بزوجها هشام جمال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق

75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال 3 سنوات.. ما القصة؟
اقتصاد

75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال 3 سنوات.. ما القصة؟
لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث
أخبار مصر

الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)