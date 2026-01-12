نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن وزير الخارجية الإيراني تواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب اتخاذ إجراءات رداً على حملة طهران على المتظاهرين.

وأشارات الصحيفة وفقًا لمصدرها إلى أنه حتى الآن لم يتضح ما إذا كانت جهود وزير الخارجية عباس عراقجي ستسفر عن شيء، لكن بدا لبعض المسؤولين الأمريكيين أنها محاولة لتهدئة التوتر وسط تهديدات ترامب.

وأفادت الصحيفة أن ويتكوف وعراقجي أنشأ قناة اتصال مطلع العام الماضي بينما كانت إدارة ترامب تعمل على التفاوض بشأن اتفاق نووي. إلا أن تلك المحادثات تعثرت بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية في يونيو.

قال ترامب يوم الأحد إن إيران اتصلت به قبل يوم للتفاوض، موضحًا: "لقد اتصلوا أمس.. إيران اتصلت للتفاوض".

وتابع قائلاً: "إن قادة إيران يريدون التفاوض، أعتقد أنهم سئموا من تعرضهم للضرب من قبل الولايات المتحدة، إيران تريد التفاوض معنا".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم بأن قناة الاتصال بين عراقجي وويتكوف "لا تزال مفتوحة" و"يتم تبادل الرسائل عبر تلك القناة كلما دعت الحاجة".

وأضاف أن "بعض النقاط والأفكار قد تم طرحها من قبل الجانب الآخر"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.