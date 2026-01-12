تصوير- علاء أحمد:

شهدت شوارع محافظتي القاهرة والجيزة حالة من التقلبات الجوية الحادة، تزامنًا مع تعرض عدد من محافظات الجمهورية لعاصفة ترابية قوية أدت إلى تدهور ملحوظ في الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات رسمية بضرورة توخي الحذر.

ورصدت عدسات "مصراوي" لقطات من العاصفة الترابية التي ضربت عدة مناطق على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها القاهرة والجيزة، إذ أظهرت الصور انتشار الرمال والأتربة في الهواء بشكل كثيف، ما دفع العديد من المواطنين إلى ارتداء الكمامات في الشوارع للوقاية من الأتربة المتطايرة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفقًا للمتابعة الحية للحالة الجوية، من استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، إضافة إلى الأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الرؤية الأفقية تنخفض على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر، ما يزيد من خطورة القيادة على الطرق السريعة والداخلية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر أثناء السير، وعدم الوقوف أسفل المباني المتهالكة أو اللوحات الإعلانية أو الأشجار، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

وتستمر في السياق ذاته، فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إذ تكون الأمطار متوسطة وقد تغزر أحيانًا، ما يزيد من حدة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وتأتي هذه الأجواء في ظل دعوات متكررة من الأرصاد الجوية بضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، والالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

