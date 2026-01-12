إعلان

بالصور.. عاصفة ترابية تغطي شوارع القاهرة والجيزة والمواطنون يعودون للكمامات

كتب : أحمد العش

06:27 م 12/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (4)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (3)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (7)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (8)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (10)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (9)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (11)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (12)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (14)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (16)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (15)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (18)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (17)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (19)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (20)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (21)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (22)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (23)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (24)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (26)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (25)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (27)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (28)
  • عرض 25 صورة
    عاصفة ترابية (29)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد:

شهدت شوارع محافظتي القاهرة والجيزة حالة من التقلبات الجوية الحادة، تزامنًا مع تعرض عدد من محافظات الجمهورية لعاصفة ترابية قوية أدت إلى تدهور ملحوظ في الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات رسمية بضرورة توخي الحذر.

ورصدت عدسات "مصراوي" لقطات من العاصفة الترابية التي ضربت عدة مناطق على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها القاهرة والجيزة، إذ أظهرت الصور انتشار الرمال والأتربة في الهواء بشكل كثيف، ما دفع العديد من المواطنين إلى ارتداء الكمامات في الشوارع للوقاية من الأتربة المتطايرة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفقًا للمتابعة الحية للحالة الجوية، من استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، إضافة إلى الأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الرؤية الأفقية تنخفض على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر، ما يزيد من خطورة القيادة على الطرق السريعة والداخلية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر أثناء السير، وعدم الوقوف أسفل المباني المتهالكة أو اللوحات الإعلانية أو الأشجار، تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

وتستمر في السياق ذاته، فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إذ تكون الأمطار متوسطة وقد تغزر أحيانًا، ما يزيد من حدة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وتأتي هذه الأجواء في ظل دعوات متكررة من الأرصاد الجوية بضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، والالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

اقرأ أيضًا:

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل

الحكومة تكشف عن أخطر 10 شائعات في 2025.. تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصفة ترابية الطقس درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث
أخبار مصر

الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
أخبار البنوك

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
مصراوى TV

"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)