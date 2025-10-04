إعلان

"تهاجم الساخرين".. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن فارق العمر في زواج رانيا يوسف؟

كتب : نوران أسامة

12:13 م 04/10/2025
كتبت- نوران أسامة:

علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زواج الفنانة رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال الذي يصغرها بـ 15 عامًا.

وقالت الخطيب، ببرنامجها "مساء الياسمين"، إن الانتقادات المتعلقة بفارق العمر بين الرجل والمرأة في الزواج لا قيمة لها، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه سنًا.

وتابعت: "قبل ما تنتقدوا رانيا يوسف أو أي ست اتجوزت من رجل أصغر منها، افتكروا إن قدوتنا الرسول اتجوز من سيدة تكبره".

وأوضحت، أن الهجوم على تكرار الزواج أيضًا أمر غير منطقي، لافتة إلى أن العديد من الصحابة والصحابيات تزوجوا أكثر من مرة، ومن بينهم السيدة عاتكة بنت زيد التي تزوجت من أكثر من صحابي جليل.

وأضافت: "لو الزواج حرام مكنش الصحابة ولا زوجاتهم اتجوزوا أكثر من مرة، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز من السيدة خديجة وهي أكبر منه".

ياسمين الخطيب رانيا يوسف أحمد جمال

