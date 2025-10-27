بسبب حبها لـ مصر.. سلاف فواخرجي ترد على منتقديها

"مش قادرة تمشي".. زينة تنشر صورًا لها بالجبيرة بعد إصابتها أثناء التصوير

كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة سلاف فواخرجي على انتقادات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعرضت لها بسبب منشورها الذي عبرت خلاله عن حبها لـ مصر.

وكتبت سلاف عبر حسابها على "فيسبوك": " للأشقاء السوريين الذين ينهالون عليّ بالشتائم ويتهمونني بالتطبيل بسبب حبي لمصر المحروسة، والذي بدأ منذ نعومة أظافري ككل العرب بالعموم، وكبيت عروبي بالخصوص تربيت وتشربت فيه حب مصر، وكل بلادنا وعواصمنا العربية، أقول لهم مدندنة، مستعيرة جملة من أغنية: الغزالة رايقة، الطبلة دي؟ لأ ده قلبي، نعم إنه قلبي، وبيدق على المقسوم؟، شكرا للمقسوم الذي جعلني في مصر".

وأعربت سلاف فواخرجي عن اعتزازها بحب مصر قبل ساعات، وكتبت: "السلام عقيدة وطن، وإرادة شعب، واللي ميعرفش مصر ميعرفش يعني إيه دنيا".

يذكر أن آخر مشاركات سلاف فواخرجي الفنية كانت بمسلسل "ليالي روكسي" وسط عدد من النجوم السوريين وعرض مطلع شهر مارس الماضي.

