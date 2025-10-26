كتبت– نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بإطلالة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، الذي أُقيم مساء الجمعة الماضية.

ونشرت ميس الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "إطلالة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي".

وأغلقت ميس خاصية التعليقات على الصور التي نشرتها.

يُذكر أن آخر أعمال ميس حمدان كان مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي ظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في بطولته آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، وغادة طلعت.

